In Beeld: De ideale gangen volgens Grand Prix-juryleden

Paardenkrant-Horses.nl partner HorseTelex riep op de Wereldkampioenschappen in Ermelo elke dag* drie paarden uit tot stappers, dravers en galoppeurs van de dag op basis van de punten gegeven door de Grand Prix-juryleden die de jonge paarden in Ermelo beoordeelden. In samenwerking met ClipmyHorse.tv kreeg elk paard een eigen filmpje. Bekijk de video’s hier en oordeel zelf.