Philipp Hess (40) runt in Reinhausen Hof Bettenrode. De ruiter die al tot en met Grand Prix-niveau paarden africhtte en uitbracht is vooral bekend in zijn rol als gastruiter. Dat is geen wonder, want hij kan het als de beste. Dat liet hij de afgelopen jaren al zien in de Duitse sporttesten voor hengsten, maar ook vandaag in Warendorf reed hij op het ene na het andere paard weg alsof hij er al jaren opzat. Sterker nog, menig paard ging beter lopen onder Hess. Het geheim? “Richtig reiten reicht”, waarmee hij zijn vader Christoph citeert. “Mijn vader heeft er altijd op gehamerd de paarden mooi van achter naar voren te rijden. Als dan het een of andere paard wat teveel teruggereden of spanning heeft, probeer ik door eerst wat voorwaarts-neerwaarts te rijden weer de juiste aanspanning te krijgen van achter naar voor”, vertelt de ruiter. Lees meer over Philipp Hess in De Paardenkrant van komende week, Rick Helmink sprak de ruiter in Warendorf. Nu eerst de foto’s.

Fotoserie