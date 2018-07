Dressuur levert altijd genoeg gespreksstof op. Na de ontknoping van het Nederlands kampioenschap senioren ging het natuurlijk vooral over de teamsamenstelling voor Tryon. Waarom Madeleine in plaats van Adelinde? Over het NK zelf – en dan met name de kür – kan ook nog wel even nagepraat worden. Bekijk hier de video’s van de topdrie, plus de protocollen en oordeel zelf.