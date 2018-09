De Bundeschampionate zijn weer voorbij. 37.600 bezoekers kwamen dit jaar naar de Schaufenster der Deutsche Pferdezucht in Warendorf. Vijf dagen lang genieten van het beste dat Duitsland op het gebied van jonge paarden te bieden heeft. Vijf dagen lang de beste ruiters en opleiders in actie zien en voor veel mensen ook vijf dagen lang een soort festival, maar dan voor paardenmensen. Rick Helmink laat alle kampioenen nog even voorbij komen in deze fotoserie van de Parade der Sieger.