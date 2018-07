In Beeld: Terugblik NK Dressuur 1998

Kijk mee naar de fotoserie die Arnd Bronkhorst in 1998 maakte van het NK Dressuur:

Anky van Grunsven verkoos Bonfire boven Partout in de kür op muziek, omdat de Welt As-zoon al de Grand Prix als de Grand Prix special had gewonnen: “Dan kun je hem niet plots op stal zetten en zeggen: nou, doei”, vond de winnares. Dus moet Partout, met twee tweede plaatsen de beoogde opvolger, nog even geduld hebben.

Ellen Bontje kreeg het zilver omgehangen met Silvano N. Lees hier hoe het nu met Ellen Bontje gaat.

Op het moment dat de Nederlandse dressuursport nodig wat verbreding nodig hadden kwam Coby van Baalen aan de top. “Een goed karakter, heel leergierig”, aldus zijn Van Balen over Olympic Ferro. De goede prestatie was voor haarzelf geen verrassing. Het moment waarop was dat wel. De dekhengst is net terug van een blessure. “Er zit nog voldoende rek in. Bovendien is het paard pas elf jaar.”

Imke Schellekens en Anky van Grunsven klaar voor de ereronde in het drassige Nijmeegse park.

Voor Imke Schellekens-Bartels een pech dat in 1998 de U25 nog niet bestond. Zij moest zich met haar 21-jarige leeftijd op boksen tegen de senioren met Barbria.

Rien van der Schaft streed in 1998 nog zelf mee om het Nederlands kampioenschap. Dit deed hij in het zadel van Flint (v. Wagenaar). Nu twintig jaar later is hij bondscoach van het Nederlandse dressuurteam.

Leida Collins-Strijk startte op het hoogste niveau met Celiton (v. Zafrikaner), die uit dezelfde moederlijn komt als Barbria van Imke Schellekens.

Christa Larmoyeur deed mee aan het NK met Donckervoort.

Sven Rothenberger en zijn vrouw Gonnelien kwamen in 1998 nog uit voor de Nederlandse driekleur. Inmiddels is de familie overgestapt en rijden ze onder de Duitse vlag.

Jo Willems blijft lekker droog bij het inrijden.

Mischa Koot won met Discovery (v. Dalheim) goud bij de Young Riders.

Kirsten Beckers mocht de bronzen medaille in de Young Riders-rubriek in ontvangst nemen met Ouli B (v. Oula Owl).

Bart Veeze was slechts zeventien jaar oud toen hij mee deed aan het NK met Fernando. Het kampioenschap bij de Junioren werd gewonnen door Marlies van Baalen met Inspecteur.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl