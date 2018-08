Individueel goud voor Koeweit in Indonesië

In de landenwedstrijd eindigde Ali Alkhorafi net naast het erepodium met zijn team, maar in de individuele strijd heeft de ruiter uit Koeweit wel eremetaal te pakken. In het zadel van de elfjarige Cheril kwam Alkhorafi in totaal uit op 1,06 strafpunt en stelde daarmee voor zichzelf de gouden medaille veilig.