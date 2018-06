Ingrid Klimke krijgt beschikking over miljoenenpaard SPH Dante

SPH Dante werd gekocht door de Russische Sergej en Elena Knyaginicheva die al jaren topinkopers zijn op de PSI-veiling. Naast SPH Dante zijn ze ook eigenaar van voormalig Wereldkampioene Sa Coeur (v. Sir Donnerhall) en van Bluetooth (v. Bordeaux) die in 2013 voor 1 miljoen euro werd aangekocht op de PSI-veiling.

Grand Prix

Vorige maand kreeg Ingrid Klimke de achtjarige Bluetooth al onder het zadel en nu is ook SPH Dante van Hof Kasselmann verhuist naar de stallen van Klimke. Dante werd door Nicole Wego opgeleid tot Grand Prix niveau maar kwam in 2017 maar twee keer uit op wedstrijd, in Ankum en in Hagen.

Debuut

In Balve maakte Klimke haar debuut al met SPH Dante in een nationale Intermediaire II rubriek waarin zij vijfde werden met 67,684%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage