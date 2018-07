Ingrid Klimke wint Inter I, Heijkoop vierde

De top drie zag er in de Intermediaire I anders uit dan in de Prix St. Georges: daar won Dorothee Schneider met First Romance, maar in de kür kreeg de onervaren bruine last van spanning, en rende al direct hard achterwaarts na het binnenkomen. Met nog een paar andere spanningsfouten kon Schneider haar winst van donderdag niet herhalen. Klimke, die Bluetooth nog maar kort onder het zadel heeft, klom daarentegen van die tiende plaats op naar de overwinning.

Drafmachine Daula

Daniëlle Heijkoop reed met Daula, onder toeziend oog van mede-eigenaar Joop van Uytert, een keurige en expressieve draftour, maar liep tegen foutjes in beide wisselseries aan. Net als in de Prix St. Georges betekende dat een vierde plaats voor het duo. In de Inter I werd de Amerikaanse routinier Steffen Peters tweede met Vivaldi-zoon Donavan. Stephanie Wolf completeerde de top drie met de charmante merrie Saphira Royal (v. San Amour).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl