Interim-opdracht Theo Fledderus omgezet naar vaste functie

Bestuursvoorzitter Cees Roozemond: “In deze tijd van transities binnen de KNHS is het heel prettig om zo’n ervaren directeur aan het roer te hebben. We zijn dan ook erg blij dat we op deze wijze binnen de directie continuïteit en stabiliteit houden en dat met Theo aan het roer we de ingezette koers van de nieuwe meerjarenstrategie kunnen voortzetten.”

Mooie uitdaging

Theo Fledderus: “Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier leiding gegeven aan de KNHS. Het is prachtige sport met een succesvolle sportbond met veel potentie. We zijn met elkaar aan het bouwen aan een stevig fundament voor de toekomst. Ik zie het als een mooie uitdaging om samen met alle medewerkers ook de volgende stap in deze transitie te zetten.”

Fledderus is tien jaar lang directeur bij NOC*NSF geweest en heeft daarna diverse interim directierollen vervuld bij meerdere sportbonden waaronder de KNSB en de Nederlandse Judobond. Daarvoor was hij werkzaam als secretaris-directeur bij een Waterschap en in eenzelfde functie bij de provincie Drenthe. Hij heeft een achtergrond in Nederlands Recht en Bestuurswetenschappen. Fledderus was vanaf 2 januari dit jaar door de KNHS aangesteld als interim algemeen directeur.

Bron: KNHS