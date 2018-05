Internationaal concours München organiseert paraspringen

In Duitsland wordt er al meerdere jaren gesprongen door pararuiters, sinds 2015 is het een onderdeel van de Duitse kampioenschappen en in 2014 al op de Beierse kampioenschappen. Samen met de stichting ‘Springreiten für Menschen mit Handicap’, een belangenbehartigingsvereniging met zo’n 20 leden waarvan veel actieve ruiters, zijn er klassen (grades) ontwikkeld in de springsport. De parcoursen lijken veel op normale parcoursen, maar de hoogte is gereduceerd tot 80-90cm (bekijk hier het parcours voor de pararuiters).

Wuttke en Feigl

De twee rubrieken op Pferd International telden vijf (waarvan overigens twee ruiters uit Groot-Britannië) en twee deelnemers, respectievelijk in Grade III en II. Grade III werd gewonnen door Robin Wuttke met Aimee, Grade II door Christian Feigl met Erotic Extasy. Morgen staan deze rubrieken (Grade II en III) weer op het programma.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl