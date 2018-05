Het Britse duo gaf eerder al aan dat Windsor in de planning lag in aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon. Voor Dujardin en de Fidermark-dochter wordt dit de tweede internationale Grand Prix.

Hester rijdt Hawtins Delicato om 19:09 uur (Nederlandse tijd) de ring in. Dujardin start als laatste om 20:58 uur, na Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch.

De wedstrijd is live te volgen via Clip My Horse.

Bekijk hier de startlijst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl