Internationaal Grand Prix-debuut voor Duval’s Capri Sonne

Eind deze maand gaat in Aachen een drie sterren CDI van start. De Rhodium-zoon Duval’s Capri Sonne maakt daar zijn internationale Grand Prix-debuut onder het zadel van Laura Tomlinson. De hengst verhuisde in 2015 naar Groot-Brittannië, maar na een korte periode in de Lichte Tour uitgebracht te zijn bleef het lange tijd stil rondom de combinatie.