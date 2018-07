Iris Houweling: ‘Dit had ik niet durven hopen’

“Ab (roepnaam van About Time, red) liep super fijn en eigenlijk vanzelf”, vertelt Iris Houweling over haar winnende rit in de Prix St. Georges. “Ik had hem iets meer bovenin gezet en hij bleef mooi verzameld. Toen we de ring uitkwamen was ik al blij maar toen ik de punten zag helemaal! We hebben er altijd voor getraind en nu komt het er een keer uit. Ik had niet durven hopen dat we eerste zouden worden.”

Dit keer foutloos

In de Intermédiaire I kwam de score met 62,941% aanzienlijk lager uit, maar ook over deze proef is Houweling tevreden. “Het drafgedeelte was sterk en ook de zigzag in galop ging heel goed. En gelukkig waren de series dit keer ook foutloos”, vervolgt ze lachend. “Meestal hebben daar nog wel een missertje in maar nu bleef Ab heel mooi ontspannen en op mij letten.”

Zelf opgeleid

Houweling leidde de thuisgefokte About Time zelf op en bracht hem ook internationaal uit bij de junioren en young riders. “Ik hem hem alles zelf moeten leren en de overstap van de junioren naar de young riders was heel groot”, zegt de amazone die vanaf de overstap naar de young riders ook bij de senioren in de Lichte Tour uitkomt. “Zo kunnen we meer ervaring opdoen. Het plan is om ons vanaf het indoorseizoen weer te richten op de young riders en daarna op de U25. “Ab heeft veel aanleg voor de piaffe en passage en doet dat nu al heel goed.”

Loos en Crosby volgen

Franka Loos reed de bij het NRPS goedgekeurde hengst Crosby (v. Chippendale) naar de tweede plaats. Het duo, dat eerste reserve is voor het WK jonge paarden bij de zevenjarigen, noteerde 69,485%. Maxime Osse en HemCell Estados (v. Krack C) vielen gisteren ook in in de prijzen. Vandaag kwam de combinatie uit op 68,309% en de derde plek.

Inter I met afstand voor De Boer

In de Intermédiaire I stond Nakita de Boer overtuigend aan kop. Ze reed Eastend’s Coen (v. Sandreo) naar 66,544% en bleef daarmee bijna vier procent voor op Iris Houweling. Nikki Spaan en Bulinke’s Nieuwmoed (v. Travolta’s Nieuwmoed) werden derde met 62,059%.

Reijnders scoort dubbel

Yael Reijnders was oppermachtig in het ZZ-Zwaar. Met Ferrari (v. Jazz) won de de eerste proef met 66,857% en de tweede met 67,786%. Ook Marijke van Giesen leverde een contante prestatie Met Totilas-dochter Genuine werd ze twee keer tweede met 64,571% en 66,357%. De derde prijzen gingen naar Leontine van Ewijk met haar springgefokte Flaneur Ruisseau (v. Glasgow-w Vh Merelsnest) en Amber Hage met Falco (v. Ampère).

Kürzeges

Met meerdaagse concours Outdoor Zeeland werd afgesloten met de kür op muziek. In het ZZ-Zwaar ging de zege naar Marijke van Giesen en Genuine (v. Totilas) met 68,688%. Stephanie de Frel en Farmana Angel (v. Armani) wonnen met 71,875% de Lichte Tour. Ook nummer twee Lisanne Zoutendijk met Zilverstar (v. Rousseau) en nummer drie Vincent Bol met Baltimore (v. Johnson) noteerden scores boven de 70 procent. Danielle van Mierlo en Azzurro (v. Rhodium) wonnen met afstand (71,938%) de Grand Prix kür.

Uitslag

