Iris Klaassen wint Inter I-debuut: ‘Denzel is net Einstein’

“Vooraf was ik wel heel zenuwachtig maar toen de proef begon was dat helemaal weg. Dit was echt een heel gaaf debuut!”, vertelt Iris Klaassen enthousiast die met Denzel B een foutloze proef neerzette. “Alleen een van de pirouettes was wat groot. Dat was jammer maar heb ik heel lekker kunnen rijden.”

Hoe moeilijker hoe beter

Klaassen begon met de Jazz-zoon een jaar geleden in het M2. “In de tussentijd waren we er nog ook drie maanden uit. Daarna konden we weer verder en nu mogen we ook weer een stapje verder. Het is allemaal heel snel gegaan. Het leuke is dat hoe moeilijker het wordt, hoe beter Denzel het gaat doen. De serie om de twee springt hij nóg beter dan de serie om de drie en het zigzag appuyement kan hij ook heel goed.”

Richting Grand Prix U25

Thuis in de training heeft de combinatie een begin gemaakt met het Grand Prix-werk. “Denzel springt de eners al en ook de piaffe en passage pakt hij heel goed op. Het is een soort Einstein”, vervolgt de 21-jarige Klaasen lachend. “Hij weet en kan alles. Echt heel bijzonder. We nemen de tijd om de piaffe en passage verder te bevestigen en kunnen dan hopelijk richting de Grand Prix U25 werken.”

Rietje over

Het debuut was een mooi verjaardagscadeau voor eigenaresse Margriet Bastiaan, die Denzel zelf fokte uit de Hannoveraanse merrie Camilla (v. Castro). “Margriet had nog een rietje van Jazz over dus het was eigenlijk toeval”, aldus Klaasen die als stalamazone bij Stal Bastiaan werkt. De ruin werd eerder succesvol uitgebracht door Marije Tromp. Zij reed hem in de Pavo Cup, de WK-selecties en vervolgens tot en met het Z2. “Daarna mocht ik en we zijn er samen mooi ingegroeid.”

Gouda volgt

Kaylee Gouda mocht zich als tweede opstellen. Ze reed Don Juan (v. Vivaldi) naar 66,03%. Gabrielle Röst en Bibi Vita (v. Discovery) volgden met 64,56% op de derde plek.

Trommelen wint PSG

In de Prix St. George was het oranje lint voor Frank Trommelen. Met Elton (v. Zhivago) noteerde hij 63,82%. Dat was net iets meer dan de 63,46% van Kaylee Gouda en Don Juan, die net als in de Inter I tweede werden. Marijke de Geus stuurde MDG Equestrian’s Connecticut (v. Johnson) naar de derde score van 62,87%.

Zware Tour

Jill Huijbregts zette met Eventz Zamacho Z (v. Rousseau) de hoogste score van 68,14% neer in de Grand Prix U25. In de Intermédiaire A reed Britt van der Panne haar Atink (v. Tuschinski) naar 62,87%.

ZZ-Zwaar

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. In de eerste proef werd de top drie gevormd door Jose van Essen en de WK-merrie Annerijke (v. Jazz) met 64,44%, Nadia Brouwer en Amigo (v. Flemmingh) met 63,86% en Gitte Coevoet en Mariënburg’s Dancing Sunlight (v. Spielberg) met 63,71%. In de tweede proef reed alleen Nadia Brouwer met Amigo een voldoende score van 60,93% bijeen en won daarmee de proef.

Dubbel voor De Jong

Britney de Jong maakte met Caramba (v. Tuschinski) haar debuut bij de junioren. Het duo, dat pas sinds kort een combinatie is, won zowel de landenproef als de individuele proef met scores van 65,76% en 65,51%. Bij de young riders zette Benth de Graaf met Zon Primaire GP (v. Don Primaire) 63,38% op de borden.

