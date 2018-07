Isabell Werth heeft haar team compleet

Als de merrie fit blijft en de scores van afgelopen weekend kan reproduceren (77,522 in de Grand Prix en 80,17 in de Spécial) heeft Werth nóg een paard dat behoort tot de top van de wereld.

Luxepositie

Er zijn nog meer dressuurruiters die zich in een dergelijke luxepositie vinden. Zo heeft Patrik Kittel drie paarden in de top-25 van de nieuwe FEI ranglijst. De Zweed staat met Deja op 8, met Delaunay op 13 en met Well Done de la Roche CMF op 20. Jessica von Bredow-Werndl heeft twee paarden in de top-20: Unee BB (11) en Zaïre-E (16).

Dorothee Schneider (6e met Sammy Davis jr en 32ste met Faustus), Fabiënne Müller-Lütkemeier (22ste met Fabregaz en 25ste met D’Agostino FRH) en Steffen Peters (26ste met Rosamunde en 39ste met Suppenkasper) hebben ook niets te klagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl