Isabell Werth kiest Bella Rose voor Tryon: 87% in kür

“Ik ben alleen maar happy”, zegt Werth. “Super happy. Dit was Bella’s tweede kür ooit en de eerste weer na vier jaar. Ze heeft even wat van haar muziek aan Emilio uitgeleend, maar nu zwaait ze zelf weer de scepter.” De jury, voorgezeten door Dietrich Plewa, was ook ‘super happy’ met de kür: “Elk optreden wordt ze beter. Steeds meer ontspannen en daarmee komt ook haar geweldige potentie steeds beter uit de verf.”

Bella mee naar Tryon

Voor Isabell Werth bestaat er geen twijfel meer over: Bella Rose gaat mee naar Tryon. “Natuurlijk ligt de beslissing bij de bondscoach, maar ik heb mijn keuze gemaakt.”

Ben Johnson met PR op 3

Plaats twee ging aan een andere WEG-shortlistcombinatie: de Britse Lara Butler en Rubin Al Asad (v. Rubin Royal) en derde werd Marlies van Baalen met Ben Johnson (v. Johnson) die een prima CDI loopt op Sissy Max-Theurers Gestüt Vorwerk. Beide kwamen wel op flinke afstand: voor Rubin Al Asad was er 76,5% en voor Ben Johnson 75,2%. Die score is wel een record voor Marlies van Baalen en Ben Johnnson, die pas sinds dit seizoen internationaal loopt. Zesde werd Margo Timmermans met Catch Me (v. Dreamcatcher) met 70,875%.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl