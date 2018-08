Isabell Werth wint in Cappeln, Marlies van Baalen derde

Isabell Werth heeft dit jaar alle wedstrijden gewonnen met Bella Rose, ze scoorden alle wedstrijden boven de 77%. In Aken won ze beide proeven met de vosmerrie. Ook staat Werth op de longlist voor Tryon met maar liefst drie paarden.

Negende op NK

Marlies van Baalen behaalde met de Johnson-nazaat eind juli op het NK dressuurpaarden nog 70,7% in de Grand Prix waarmee ze zevende werd in die proef. De resultaten bij het kampioenschap waren goed voor een negende plaats in het eindklassement.

