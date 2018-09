Isabell Werths Belantis is hengst af

Belantis was tot deze zomer nog in gedeeld eigendom met het Brandenburger Haupt- und Landgestüt Neustadt-Dosse, de fokker van de hengst. Daar is nog wel genoeg diepvriessperma van de hengst, meldt de Landstallmeister Uwe Müller aan Züchterforum. Daarbij heeft de Brandenburger staatsstoeterij ook nog een volle broer lopen die nu 1,5 jaar is en is zijn moeder, de veertienjarige merrie Philharmonie (Expo’se x Sandro Hit), nu weer dragend van Benneton Dream.

Drie internationale wedstrijden

Werth moest met Belantis al meerdere keren afgroeten. Ze liet hem tot nu toe twee internationale wedstrijden lopen, waarbij hij in de Lichte Tour twee keer over de 70% ging. De voormalig reservekampioen van de Wereldkampioenschappen in Verden liep zijn laatste wedstrijd in Hagen dit voorjaar. Daar maakte hij zijn debuut in de Intermédiaire II met 71% (4e plaats).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Züchterforum