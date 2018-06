Israëli Hirosh niet naar Tryon door blessure Whitman

Sinds een jaar heeft Sahar Daniel Hirosh de vijftienjarige Whitman onder het zadel. Hij nam de teugels over van de Amerikaanse Lauren Sammis. Op het Global Dressage Festival in Wellington verzamelde Hirosh de kwalificatiescores voor de wereldruiterspelen in Tryon.

Blessure

“Het was mijn doel om Israël te vertegenwoordigen in Tryon”, aldus Hirosh, “Ik was goed onderweg, elke wedstrijd liep Whitman beter. Kort geleden kreeg het paard een terugslag, door een blessure moest ik de moeilijke beslissing nemen hem terug te trekken.”

Alleen Zlatin met Bonzanjo

Eyal Zlatin is de enige Israëli die in de dressuur aan de start komt in Tryon. Hij heeft aan de kwalificatie eisen voldaan met Diederik van Silfhouts voormalige topper Bonzanjo.

Bron Eurodressage