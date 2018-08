Italiaans teampaard Rockabella met pensioen

In 2010 kwam de merrie terecht bij de Italiaanse amazone Nausicaa Maroni. In 2012 maakte de combinatie hun PSG-debuut en in 2016 debuteerden zij in de Grand Prix. De combinatie won vier gouden medailles op de Italiaanse Kampioenschappen.

Schoolmaster

In 2017 werd de merrie overgedragen als schoolmaster aan Maronis zoon, Filippo di Marco. Later dat jaar reed de combinatie mee op het EK voor Junioren in Roosendaal en wonnen ze twee keer zilver op de Italiaanse kampioenschappen voor Junioren.

In 2018 ging de combinatie bij de Young Riders rijden waar ze op het EK in Fontainebleau individueel een 22e plaats behaalden. Het EK was de laatste wedstrijd van Rockabella die nu van haar wedstrijdpensioen mag gaan genieten en ingezet gaat worden als fokmerrie.

Ook Corallo Nero met pensioen

Ook de 19-jarige Corallo Nero (v. Sherwood) van de Italiaanse amazone Micol Rustignoli gaat met wedstrijdpensioen. De ruin begon zijn internationale Grand Prix carrière onder Valentina Truppa in 2008. In 2011 kwam de ruin onder het zadel bij Micol Rustignoli in de U25 rubrieken. Ze hadden meerdere malen een plaats in het Italiaanse team en werden twee keer Italiaans kampioen in de Grand Prix.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage