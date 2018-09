Italianen trakteren thuispubliek op mooie sport

Bertram Allen maakte het Gaudiano nog wel even spannend. Met Hector van d’Abdijhoeve (v. Cabrio van de Heffinck) bleef de Ierse ruiter foutloos in 24,75 seconden, waarmee hij net één honderdste van een seconde langzamer was dan de Italiaan.

Smolders foutloos met Emerald

Hoewel Harrie Smolders met de Diamant de Semilly-zoon Emerald beide fasen foutloos aflegde, viel hij buiten de prijzen. De ruiter, die over twaalf dagen alweer de ring op de Wereldruiterspelen in Tryon in rijdt, eindigde op plaats 23.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl