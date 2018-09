Italianen zonder Alberto Zorzi naar Tryon

De Italiaanse selectie voor Tryon bestaat uit Luca Marziani met Tokyo du Soleil (v. Montender), Emanuele Gaudiano met Chalou (v. Chacco-Blue) en Piergiorgio Bucci neemt de Zangersheide hengst Diesel GP du Bois Madame (v. Cassius) mee. Voor welk paard Lorenzo de Luca kiest is nog niet duidelijk. De stalruiter va Stephex heeft de beschikking over Ensor de Litrange LXII (v. Nabab de Reve), Irenice Horta (v. Vigo d’Arsouilles) en Halifax vh Kluizebos (v. Heartbreaker).

Fair Light van’t Heike niet in vorm

“Helaas kunnen we niet op Alberto Zorzi rekenen, zijn Fair Light van’t Heike is niet beschikbaar”, aldus bondscoach Duccio Bartalucci. De vijftienjarige merrie van de stalruiter van Jan Tops is niet genoeg in vorm. Vorig jaar was Zorzi nog de beste Italiaanse ruiter op het EK in Gothenburg. Hij haalde op Cornetto K net het podium niet. Inmiddels is de zoon van Cornet Obolensky met zijn amazone Alexandra Thornton de reserve voor het Britse team.

Bron Grandprix-replay.com