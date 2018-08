Izzy Taylor wint met KWPN’er Be Touchable Britse eventingkampioenschap

Chris Burton reed een sterke wedstrijd met Polystar I (v. Polytraum). Na de dressuur stond de Australiër tweede met 21.4 punten en daar kwamen alleen nog maar 3.2 aan tijdfouten in de cross bij, niet meer in te halen door de anderen.

Fokproduct van Wijlaars uit Oirschot

Izzy Taylor bezette na de dressuur de derde plaats met het fokproduct van Wijlaars uit Oirschot. Be Touchable sprong vervolgens foutloos en was ook in de cross zonder hindernisfouten, maar liep wel tegen 7.6 tijdfouten aan. De eindscore kwam op 31.1 wat Taylor de tweede plaats in de wedstrijd opleverde en de nationale titel.

‘Once in a lifetime’-paard

“Als ik er op terugkijk, denk ik dat Be Touchable echt een ‘once in a lifetime’-paard is”, reageerde Taylor enthousiast na afloop, “ik vind ’t super fijn om hem te rijden!” De Britse was dit jaar derde in de 3* van Jardy en won de 3* van Bramham.

U25 titel voor King en Dargun

Achter Ludwig Svennerstal met Stinger (v. Spender S) werd de 22-jarige Emily King vierde met de KWPN’er Dargun. Ze was hiermee de tweede in het kampioenschap, maar won de U25-titel. Oliver Townend werd op Ulises (v. Fines xx) vijfde. Zijn paard Cillnabradden Evo (v. S.Creevagh Ferro) waarmee Townend na de dressuur aan de leiding ging, moest hij in de cross terugtrekken.

Bron British Eventing