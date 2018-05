Jacadello en Immanuel R op herhaling in Stal Hendrix-competitie

De Duitse paardenkenners Dieter Feltens en Achim Lennartz traden vandaag bij De Peelbergen aan als juryleden en waren beide goed te spreken over de kwaliteit van de vier- en vijfjarigen. “We

hebben een stel hele goede paarden gezien, en zeker bij de vijfjarigen was er een mooie kopgroep met kwaliteitsvolle paarden die zich al heel goed lieten rijden. Daarbij had de parcoursbouwer twee fijne parcoursen opgesteld, waarin de jonge paarden tegen weinig problemen aan liepen en wij ze goed konden beoordelen”, vertelt Achim Lennartz.

Opnieuw Jacadello

Net als in de eerste wedstrijd in Koningsbosch, verdiende de KWPN-goedgekeurde hengst Jacadello (v. Cascadello) onder Pieter Keunen de hoogste punten bij de vierjarigen. “Voor het

springen hebben we hem een 8,7 gegeven want wat een kwaliteit laat hij al zien op de sprong! Hij springt zeer goed van de paal, met veel lichaamsgebruik en veel vermogen. Bovendien laat Jacadello zich heel goed rijden en springt hij met veel overzicht. En als ‘ie alleen al zijn geweldige instelling vererft, zal Jacadello van grote waarde zijn voor de fokkerij.” Voor de rijderij ontving de hengst van Stal Hendrix een 8,2. Met de aangewezen hengst Olando van den Heuvel (v. L’Arc de Triomphe) eindigde Jeroen Scheepers als tweede. De goed springende, zwartbruine hengst van

Egbert Schep en Herman Jacobs kreeg een 8,5 voor het springen en een 7,9 voor de wijze van gaan tussen de hindernissen. “Ook dit paard liet veel potentie zien in het parcours. Hij toont over veel atletisch vermogen te beschikken, springt met een mooie techniek en laat zich fijn rijden.” Met één-tiende punt achterstand pakte de patente Jimondro (v.Biscayo) van Stal Thijssen en Ad van de Wetering de derde positie. Onder Yentl Tops scoorde hij een 8,4 voor het springen en een 8 voor de rijderij. Hij toonde een goede rit met een hele constante manier van springen, veel gemak en goede reflexen. Daarbij liet Jimondro zich al heel goed rijden voor een vierjarige.

8,8 voor Echo van ’t Spieveld-zoon

Ook bij de vijfjarigen eindigde een toptalent van Stal Hendrix vooraan. De Echo van ’t Spieveld-zoon Immanuel R behaalde in Koningbosch de zege met een 9 voor het springen, en deed dit vandaag in Kronenberg dunnetjes over met een fraaie 8,8. Daarnaast kreeg de door Robby Krowoza voorgestelde ruin een 8,3 voor de wijze van gaan. “Voor ons de duidelijke winnaar, wat een abnormaal goed paard! Hij is zeer lichtvoetig, springt met speels gemak en maakt de sprong telkens geweldig mooi af. Op het hout laat hij veel kwaliteit zien en ook is hij goed te rijden”, is Lennartz enthousiast. De competitie-winnaar van vorig jaar, eindigde nu als tweede en bevestigt daarmee haar goede positie in het tussenklassement. Deze vermogende Diamant de Semilly-dochter Isabella HX kreeg onder Tim van den Oetelaar een 8,5 en een 8,2. “Deze merrie springt met goede reflexen, een grote mate van voorzichtigheid en veel vermogen. Ook in de combinatiesprongen liet ze haar kwaliteiten zien en dit is zeker een paard voor de toekomst.” Dat kan ook gesteld worden van de als derde geplaatste Intro HK (v. Dallas VDL) onder Carina Jansen, die een 8,4 en een 8,2 ontving. Hij viel op met zijn goede lichaamsgebruik op de sprong en dito rijdbaarheid in het parcours.

Pluim voor de fokkers

Het jurylid wijt het goede niveau aan zowel de vooruitgang van de Nederlandse fokkerij als de veelal vakkundige ruiters. “De kopgroep bij de vijfjarigen was opvallend breed. Je kan die paarden eigenlijk ook al beter beoordelen dan de vierjarigen, omdat die nog helemaal aan het begin van hun carrière staan. De vijfjarigen zijn verder geschoold en laten zich daardoor beter inschatten. Dat de kwaliteit heel goed was, blijkt wel uit het feit dat we 22 vijfjarigen een 8 of hoger voor het springen hebben gegeven. De voornamelijk Nederlands gefokte paarden, en die fantastische Holsteiner Jacadello, hebben een vuist gemaakt vandaag!”

Klik hier voor de uitslag van de vierjarigen en hier voor de vijfjarigen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl