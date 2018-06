Jacadello met beste uitgangspositie ooit richting finale

De wedstrijd werd beoordeeld door Piet Raijmakers en Peter Bulthuis. “Bij de vierjarigen zagen we met name in de tweede helft een heel stel goede paarden. Ik heb helemaal niet gekeken van wie de paarden waren of hoe ze gefokt zijn. Gewoon blanco de ring in en kijken wat de beste paarden op dit moment zijn. Welke paarden ik zelf zou willen kopen, en dat waren er toch heel wat”, lacht Raijmakers.

Geen enkele twijfel

Over de winnaar bij de vierjarigen bestond geen enkele twijfel. Jacadello (Cascadello I x Lordanus) verdiende een 9,2 voor het springen en een 8,5 voor de rijderij. “Jacadello komt heel dicht bij een fenomeen van een springpaard. Hij heeft echt alles! Een goede galop, een heel goed lichaamsgebruik op de sprong en hij springt echt alsof hij er veel plezier in heeft. Het was een rit waar we van hebben genoten”, vertelde Raijmakers enthousiast.

Jenkins stijgt in tussenklassement

De KWPN-goedgekeurde Jenkins (Charisma x Cantos) steeg dankzij zijn tweede plaats naar de elfde positie in het tussenklassement. Met Rob Heiligers sprong hij naar een 8,2 en kreeg een 8,1 voor de wijze van gaan. “Jenkins liet een goede ronde zien, waarbij hij veel overzicht en een hele mooie techniek in de voorhand liet zien op de sprong. Hij begon daarbij achter ook steeds beter te openen.”

Gedeelde derde plaats

Just Cornet (Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet) maakte dankzij een 7,9 en een 8,0 de top drie compleet onder Johan Bergs. “Absoluut een paard voor de toekomst. Hij springt met veel macht en gemak. Soms nog wat wisselend in de techniek, maar wordt wordt een paard om goed in de gaten te houden.” Met hetzelfde puntenaantal (8,0 en 7,8) deelde Jezebel W (Arezzo VDL x Burggraaf) onder Alexander Vincentius) de derde plaats.

Intro HK voor Immanuel R

Tweevoudig winnaar Immanuel R, gereden door Robby Krowoza, versterkte dankzij zijn tweede plaats zijn leidende positie richting de finale. Hij moest ditmaal Carina Jansen en Intro HK voor laten gaan, die een 8,7 en 8,5 verdiende. “Dat is een heel fijn springpaard, dat heel goed in de manier springt, met veel afdruk en inzet. Hij galoppeert en springt met veel afdruk en laat zich heel goed bewerken.”

Heel voorzichtig

“Immanuel lijkt heel voorzichtig te zijn en maakt de sprong achter zó goed af dat hij het soms voor nog niet helemaal kan verwerken, maar wat een goed paard is dat! Hij knalt van de grond en galoppeert met veel afdruk. Twee paarden met een grote toekomst, verwachten we”, lichtte Raijmakers de nummers één en twee toe.

Atletisch paard

Itina (Kannan x Indorado) eindigde onder Pieter Keunen als derde met een 8,5 en 8,2. “Dat is een lekker atletisch paard met een hele goede galop, die goed met de schoft naar boven springt en de sprong achter goed afmaakt.” In het tussenklassement staat de winnaar van vorig jaar tweede, de vermogende Isabella HX (Diamant x Semilly x Libero H) onder Tim van den Oetelaar.

Bron: Persbericht