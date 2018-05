Jamaica G en Iron Maiden eerste winnaars in de Wolden Cup

Yvonne Nuvelstijn had er niet op gerekend dat ze de rubriek voor vierjarigen zou aanvoeren. “We stonden reserve, maar konden toch meedoen. Het parcours liep lekker. We wisten pas laat dat we nog mee konden doen. Hij heeft nog maar een paar wedstrijdjes gelopen, maar het is een paard dat zich makkelijk laat rijden.”

De 39-jarige amazone uit Drogteropslagen kreeg de overwinning niet cadeau, want de rubriek telde 90 deelnemers. De winnende combinatie behaalde een score van 25,6 punten. De juryleden Freek van der Laan en Jannes Klock kenden punten toe voor de manier van springen. Die score telde dubbel en werd aangevuld met de manier van rijden.

Kwaliteit

“We zijn de competitie goed begonnen. We hebben veel paarden gezien met kwaliteit. Paarden ook die goed geschoold waren”, blikte jurylid Van der Laan terug. Over winnaar Jamaica: “Het is een paard met heel veel macht, met een goede galop. Zoals het nu lijkt wordt dat een paard dat in de toekomst op hoog niveau mee kan doen.”

Vijfjarigen

De groep van 65 vijfjarigen kreeg in de schimmel Iron Maiden een sterke winnaar. De zoon van Quasimodo van de Molendreef werd gereden door Riëlke Roeland. “Iron Maiden is een paard dat al wat meer heeft gezien, hij heeft vorig jaar alle competities doorlopen”, aldus de 24-jarige amazone uit Hasselt. Roeland, die sinds vorig jaar jaar haar eigen stal heeft werd ook nog vijfde met Impala (Zambesi x Burggraaf).

Selecties

De eerste wedstrijd van de Wolden Cup was op 18 mei tijdens het CH De Wijk. De volgende selecties zijn op 1 juni in Wezep, op 8 juni in Staphorst, op 22 juni in Nieuwleusen en op 6 juli in Grolloo. De grote finale is op 24 juli in Veeningen

Uitslag vierjarigen De Wijk:

1. Yvonne Nuvelstijn met Jamaica G (v. Freedom), 25,6 punten

2. Sonja Vlaar met Joint Venture (v. Cosun), 24,8

3. Regina Leeuwen met Jaspis HBC (v. Allicante), 24,5

Uitslag vijfjarigen De Wijk:

1. Riëlke Roeland met Iron Maiden (v. Quasimodo van de Molendreef), 24,5 punten

2. Samantha Bos met Innovator (v. Arezzo VDL), 23,9

3. e.a. Maxime van Andel met Ivivo (v. Harley VDL) en Rianne Nalis met Ikato (v. Ukato), 23,6

Bekijk hier de volledige uitslag.





Bron: Persbericht