Jameson en Jovian vormen bij vierjarigen eigen liga

Met een vette 93,8 lijkt KWPN-keuringskampioen Jameson RS2 regelrecht op weg naar het verkorte verrichtingsonderzoek. De zoon van Blue Hors Zack imponeerde onder Marieke van der Putten rondom. Zeer energiek liet het fokproduct van Stal 104 zich zien, heel constant ook in de aanleuning en met heel veel kwaliteit in draf en galop. De stap kan nog winnen aan lossigheid en lichaamsgebruik.

Eef ten Bosch

Dat laatste geldt ook voor Jovian, fantastisch voorgesteld door Eva Möller. Voor dit onderdeel scoorde de hengst van fokker Eef ten Bosch (die meerdere goede producten geselecteerd kreeg voor ‘Ermelo’) het laagste cijfer (7,8), maar de draf en galop gingen terecht dik over de 9 heen. Ook de aanleg van de imposante Jovian werd met een 9 gewaardeerd, het totaal kwam uit op 90,6. Komende zaterdag moet Jovian ruim drie punten goedmaken op Jameson RS2, een lastige opgave.

Degelijke proef

Hoewel de punten anders doen vermoeden was de rest van het veld toch van een iets andere orde. De derde plaats ging met 89,2 naar Jack Sparrow D.E. (Desperado x Negro), gefokt door de amazone Katia Smets. Ze toonden een degelijke proef met goede overgangen, maar het ontbrak nog wat aan expressie en techniek. Dat gold ook voor de als vierde geplaatste Jamaica (v. Vivaldi), die onder Miranda Pakvis een degelijke proef liep (87,4), maar de extra kwaliteit was nog niet voorhanden.

Opmerkelijke kwaliteiten

Op plaats vijf stond wel een paard met opmerkelijke kwaliteiten. Renate van Vliet stuurde de reservekampioen van de VSN Trofee Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) naar 86.8. Dan volgt de KWPN-hengst For Ferrero (86), gereden door Kim Coolen en de twee hengsten die deelnemen aan de KWPN-selectie Jason (v. Johnson) en Jheronymus (v. Dream Boy).

Jaqiedo

De negende plaats was voor Joe (v. Blue Hors Zatchmo). Onder Emmelie Scholtens liep deze vos met veel tritt en techniek naar 85.2. Jaqiedo, de hengst die ooit te stout was voor het verrichtingsonderzoek, was vandaag onder Adelinde Cornelissen juist heel braaf en geconcentreerd. De zoon van Aqiedo, nu Approved gedoopt, liep een zeer lichtvoetige, fijne proef en werd tiende.

Marieke van der Putten met Jameson RS2:



Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl