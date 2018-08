Jameson RS2 en nog twee hengsten naar tweede bezichtiging

In het kader van de hengstenselectie via de sport zijn er in de halve finale van de Pavo Cup voor vierjarigen, drie dressuurhengsten doorverwezen naar de tweede bezichtiging, aanstaande zaterdag bij de finale. Onder hen ook Jameson RS2 (Blue Hors Zack x Negro), die in 2017 tot kampioen van de KWPN Hengstenkeuring werd gekroond en vandaag overtuigde met 93,8 punten in de halve finale.