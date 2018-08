Jameson RS2 wint duel op extreem hoog niveau

Het waren twee absolute toppers die het tegen elkaar opnamen. Jameson RS2 vergrootte vanmorgen de voorsprong die hij in de halve finale al had genomen. De Zack-zoon van fokker Stal 104 en eigenaar RS2 Dressage smeet onder Marieke van der Putten met zijn talenten, die in de actieve en ijverige draf, maar toch vooral in de spectaculair gesprongen en gedragen galop tot uitdrukking kwamen.

Gesmolten harten

Jovian daarentegen deed alle harten smelten met een draf uit het sprookjesboek, zó krachtig, gebalanseerd en soepel in het schakelen. De hengst van Andreas Helgstrand, formidabel voorgesteld door Eva Möller danste in draf richting hemel en steeg ook op in galop. Stap is van beide hengsten de mindere gang.

For Ferrero

Met zijn mooie, lange en ronde hals kroop For Ferrero in de finaleronde soms wat achter de aanleuning, waardoor de zoon van For Romance nog niet eens al zijn kwaliteiten kon tonen. Bij het overrijden kreeg Steffie Wolf de hengst mooi op lengte, maar verloor hij iets aan afdruk.

Jamaica en Jack Daniels RR

De vierde plaats was voor de grote merrie Jamaica (v. Vivaldi) van fokker R. van Heuvelen en Hans Bernoski, gereden door Miranda Pakvis, gevolgd door Jack Daniels RR van fokker R. Franssen, onder het zadel van Kirsten Brouwer.

Uitslag

Bron: Paardenkrant-Horses.nl