Janine Gorter-Oonk: ‘Nu op zoek naar de middenweg’

“Dit was voor mij de eerste keer dat ik op dit niveau reed en ik heb het debuut best wel een lange tijd voor me uitgeschoven”, vertelt Janine Gorter-Oonk lachend. “Het was best spannend, maar het is leuk om naar een nieuw doel toe te kunnen werken en ik kon de spanning in de proeven moet laten afvloeien.”

Op zoek naar middenweg

Gorter-Oonk was tevreden over haar proeven, maar geeft zelf aan dat er nog het nodige te verbeteren is. “De wissels reed ik bijvoorbeeld netjes, maar dan ben ik zelf net te voorzichtig. Waar ik eerder soms wat te hectisch werd, rijd ik er nu niet meer genoeg aan, dus we moeten even op zoek naar de middenweg. Op het uitstrekken scoort ze wel altijd heel goed. Soms gebeurd het dat ze iets onder me uit gaat, maar ik kon mooi toe blijven rijden. Verder hadden we geen grote fouten, maar is het vooral de verfijning die beter moet.”

Eigen fok

Extra bijzonder is voor de amazone dat haar vader de merrie fokte. “Met haar moeder heb ik nog Z dressuur gereden en haar oma staat ook nog altijd bij ons, daar hebben we altijd mee gefokt. Het is dan ook de bedoeling om Zieniki zelf dit jaar de laten dekken. In de sport wil ik zeker kijken hoe ver we kunnen komen, maar ik heb ook graag iets voor de toekomst staan.” Gorter-Oonk heeft haar oog laten vallen op Fürst Toto. “Hoewel je het nu niet meer zou zeggen was Zieniki als veulen best rank, dus ze kan wel een hengst met maat gebruiken.”

Vorenhout wint Lichte Tour

De hoogste score in Oosterwolde werd behaald in de Lichte Tour. In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermediaire I reed Nathalie Vorenhout naar Rindert 406-dochter Anna van de Haffriehoeve met 65,81% naar de eerste prijs. Grieteke Oldenburger mocht de tweede prijs in ontvangst nemen voor haar proef met Uphill-zoon Fysio Hippique’s Flabbergasted OSN. Harmina Holwerda volgende met een klein verschil op plaats drie.

Welles aan kop

In de gecombineerde Intermediaire II/Grand Prix behaalde alleen Mellanie Welles met Horses2Fly Zander (v. Parcival) een voldoende percentage. Zij kwam op 61,20%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl