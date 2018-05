Janou Bleekmans Granntevka Prince plotseling overleden

Op zijn vijfde jaar kwam de Grannex-zoon Granntevka Prince op stal bij de familie Bleekman op de Whorridge Stud in Cullompton, Devon. Het paard en Janou groeiden samen op. Ze werden niet alleen een sterk duo in de eventingsport, maar ook nog eens elkaars beste vrienden.

Derde in internationaal debuut

De 22-jarige Janou Bleekman debuteerde met Prince op het CIC1* in Hambleden in 2014 waar ze meteen derde werden. De ruin had daarvoor onder Lucy McCarthy tot op 4*-niveau gelopen. Van de negentien internationale wedstrijden werden er twee niet uitgereden door Bleekman en Prince, één keer was er een weigering in de cross en de overige crossen gingen allemaal foutloos.

Zilver en brons op EK

Vorige jaar werd het duo derde op het EK voor Young Riders in Millstreet en bezorgden ze het Nederlandse team zilver. Het jaar ervoor was er zilver op het NK voor Young Riders.

‘Ze kende hem beter dan zichzelf’

“Prince was gek op Nui, wat zij voor hem was, was hij voor haar, een ‘once in a lifetime’-paard”, staat er op Facebook, “De liefde en het vertrouwen die ze voor en in elkaar hadden was aan alles te merken. Ze kende hem beter dan zichzelf.”

