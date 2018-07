Jasmien de Koeyer maakt waanzinnig U25-debuut: ‘Hartstikke trots op m’n merrie’

Tot en met vorig jaar was Jasmien de Koeyer met Esperanza enorm succesvol bij de jeugd en dat succes zet ze nu moeiteloos door in de Grand Prix U25. “Esperanza kan het Grand Prix-werk heel goed aan. Dus waarom zou ik wachten”, vertelt de amazone over haar vliegende start in de Zware Tour.

Trots op eners

Esperanza scoorde negens voor haar expressieve uitgestrekte gangen en ook de wisselserie om de pas werd met een negen beloond. “De voorbereiding was heel relaxed en we hebben mooi naar de proef toe kunnen werken. Ik ben vooral heel trots op die negen voor de eners”, aldus de dolgelukkig amazone die onder toeziend oog van haar trainer Tim Coomans ook achten voor de passage op haar protocol zag verschijnen.

Tandje mooier

“Het is allemaal nog niet af maar de pirouettes gingen keer al weer beter dan de vorige keer en de piaffe is nog een beetje groen. Daarvoor hadden wel voldoendes en het was mooi in het ritme maar het kan nog net een tandje mooier. In de training thuis gaat het wel heel goed maar is de ring is dat toch nog een ander verhaal. Maar ik ben hartstikke trots op m’n merrie.”

NK-kwalificatie ruimschoots gehaald

De Koeyer had vandaag als doel om 67 procent te scoren om daarmee de benodigde score voor deelname aan het Nederlands kampioenschap te realiseren. “Dat is gelukkig ruimschoots gelukt”, vervolgt de Koeyer enthousiast die vanaf haar woonplaats maar liefst drie uur moest rijden naar het Noord-Hollandse Heiloo. “Ik wilde per se U25 rijden en heb m’n ouders lief aangekeken. We hebben er een gezellig dagje uit van gemaakt.”

Overige winnaars

Net als gisteren was Gita Hoogers de beste in de Grand Prix Spécial. Met Brooklyn (v. Moneymaker) noteerde ze 63,62%. Mercedes Verweij reed Vian Sandro (v. Sandro Hit) met 67,35% naar het oranje lint in de Prix St. Georges. Romy Pielanen en Adagio (v. Ronaldo) behaalden met 62,28% de hoogste score in de Intermédiaire I.

Uitslag

