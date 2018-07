Jazmin Yom Tov neemt Sjef Janssen in de arm

“Ik zocht naar de meest ervaren trainer om Jazmin in de komende jaren te laten doorgroeien en haar te helpen om de Olympische Spelen te bereiken”, legt Arie Yom Tov aan Eurodressage uit.

U25

De zestienjarige Jazmin Yom Tov die haar thuishaven in Uden heeft, is al drie jaar internationaal actief. Vorig jaar nam ze voor Hongarije deel aan onder andere het EK voor Young Riders met Thamar Zweistra’s Oldi (v. Swagman). Voor dit jaar heeft ze zich al gekwalificeerd voor het EK U25 in Exloo.

Hexagon

De kwalificatie voor Exloo haalde Jazmin binnen met de veertienjarige Hexagon’s Zodinde, die haar vader in januari kocht bij stal Hexagon waar de Hongaarse trainde. De merrie van Louisville liep onder Thamar Zweistra Grand Prix. Vervolgens werd in april de twaalfjarige KWPN-hengst Bojengel (v. Uptown) aangeschaft.

Junioren en Young Riders

Met Sungai (v. Stedinger) rijdt Jazmin bij de Young Riders en op de Desperados-zoon Dodge Ram bij de junioren. Daarnaast heeft Yom Tov nog enkele talentvolle dressuurpaarden tot haar beschikking.

Bron Eurodressage