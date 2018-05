Jazz- nakomelingen bovenaan op CH Eext

Jazz- nakomelingen doen het goed in de Subtoprubrieken op Concours Hippique Eext. Maar liefst vijf nakomelingen behaalden mooie resultaten in de Grandprix en Intermediaire II. Ook liet NMK en Subli-kampioen Gamante D van zich horen en pakte de winst in de Prix St. Georges. Na de overwinning van Annemieke Vincourt vorige week in Exloo ging ze er vandaag weer met de winst van door in de Intermediaire II.