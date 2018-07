Jean Claude Van Geenberghe’s Olympiadepaard Quintus gestorven

Quintus was een van de succesvolle fokproducten van Arnold De Brabandere. De Brabandere zette het BWP wereldwijd op de kaart door de kinderen uit zijn beroemde merrie Opaline des Pins (v. Garitchou). In 1996 pakte Ulrich Kirchhoff dubbel Olympisch goud met Jus de Pomme (Primo Des Bruyeres). In 2008 gingen twee andere fokproducten naar de Olympische Spelen: Tresor d’Opaline (Major De La Cour) startte onder de vlag van China, Jean-Claude Van Geenberghe trad aan met Quintus. En dan zijn er nog internationaal doorgebroken fokproducten: Richebourg, Shogoun II en Magister.

Negende op Spelen met Van Geenberghe

Van Geenberghe die in 2009 geheel onverwacht in Oekraïne overleed op 46-jarige leeftijd, werd met de hengst Quintus negende op de Spelen in Hong Kong. Na het overlijden van zijn ruiter ging de hengst met pensioen en werd door Groupe France Elevage aangeschaft voor de fokkerij.

Sultanah

In Frankrijk was er veel belangstelling voor de hengst. Quintus laat goede kinderen achter zoals Sultanah die onder de Britse Louise Saywell op 1,55m-niveau springt. Daarnaast heeft hij een aantal goedgekeurde zonen.

