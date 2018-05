Jeanine Nieuwenhuis en krachtpatser TC Athene winnen U25

Jeanine Nieuwenhuis reed Athene vorig jaar ook op het Europees kampioenschap Grand Prix U25 in Lamprechtshausen. Sinds die tijd heeft de vos enorme progressie geboekt in de Grand Prix-oefeningen en de combinatie is daarmee goed op weg richting het EK in augustus in Roosendaal.

Dubbel succes voor Nieuwenhuis

Ook met Charming Lady (v. Painted Black) was Nieuwenhuis succesvol. Met deze merrie, die Jeanine Nieuwenhuis pas enkele maanden onder het zadel heeft, noteerde ze de tweede score van 69,83%.

Huijbergt derde en vierde

Jill Huijbregts bracht haar beide U25-paarden aan de start. Met de ervaren Eventz Zamacho Z (v. Rousseau) reed ze de derde score van 69,10% bijeen. De negenjarige EventZ Enzos-Armani (v. Tuschinski) werd vierde met 68,72%.

Internationale kaderscores

Aanvankelijk was CDI Roosendaal aangewezen als observatie voor de jeugd. Doordat deze internationale wedstrijd werd gecanceld, wees de KNHS Delft aan als vervangende observatiewedstrijd. Internationale juryleden maakten deel uit van het jurycorps en – hoewel geen CDI – tellen de in Delft behaalde scores mee als internationale score.

Van de Bovenkamp wint kür

Wel kür, geen kür en uiteindelijk tóch kür: door de extreme neerslag moest de organisatie van Concours Delft flinke aanpassingen doen in het programma. Toen de hemel open brak stond in no-time de buitenbaan onder water waardoor het concours werd stilgelegd. Met man en macht werden de banen weer drooggelegd, wat de organisatie veel complimenten bezorgde. En zo kon de afsluitende jeugdrubriek toch doorgaan. In deze gecombineerde rubriek kür op muziek zette Diana van de Bovenkamp met Evita Ronia (v. Westpoint) de hoogste score van 75,44% neer. Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) werden tweede met 74,56%. Kimberly Pap reed Vloet Victory (v. Jazz) met 74,31% naar de derde plaats.

