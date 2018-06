Jennifer Harnett: ‘Gaaf om met een Lusitano mee te draaien in de Subtop’

“De eerste proef had Eximio behoorlijk wat spanning”, vertelt Jennifer Harnett over haar Lusitano-gefokte Zircon-zoon. Ze kwam uit op 60,24% en viel met haar derde plaats net buiten de prijzen. “In de andere ring kon ik mijn proef een stuk netter rijden en won ik met 62,81%, maar ik vind dat de resultaten nog beter moeten. De vorige wedstrijd reed ik 65% en dat moet vaker en constanter behaald kunnen worden.”

Goede motor

De amazone wijt te spanning van de hengst aan zijn goede motor. “Hij beweegt heel goed en gaat altijd, daardoor bouwt hij ook sneller wat spanning op. Helemaal in de ZZ-Zwaar is wel juist belang dat dat wel goed onder controle komt. Hij is ook nog eens hengst en als hij dan paarden in de wei ziet lopen, zoals in Beuningen, heeft hij dat wel goed door”, grapt Harnett.

Goed meedraaien

Harnett koos bij de aanschaf van Eximio heel bewust voor een Lusitano. “Hij is mijn tweede en ik vind ze vooral geweldig om het meewerkende karakter. Voor mij is het heel gaaf om met een Lusitano goed mee te kunnen draaien in de Subtop.” De amazone heeft grootste plannen met de hengst. “Ik zou heel graag de Grand Prix met hem bereiken.”

Ierse nationaliteit

“Dat moet ook zeker mogelijk zijn dankzij zijn talent voor het verzamelen, maar daarnaast toont hij juist voor een Lusitano ook hele goede uitgestrekte gangen.” De amazone traint bij een Portugese trainer, die drie à vier keer per jaar naar Nederland komt en heeft zelf de Ierse nationaliteit. “Hoewel ik in Nederland woon heb ik een Iers paspoort. Hopelijk kan ik als ik de Lichte Tour of Grand Prix bereik een aantal mooie internationale wedstrijden rijden.”

Prijzen

De eerste proef werd overtuigend gewonnen door Ariëns en de Olivi-nazaat Exclusive, zij noteerde met 66,29% de hoogste score van de dag. Het rode lint ging hier naar Marlot Kuiper en Dante (v. Valdez). De top drie in de Lichte Tour bestond uit Chris Epskamp met Wubels Zw (v. Rubels), Renee Zomer met Concerto (v. Krack C) en Sandy van Boxmeer met Fernando (v. Tango).

Uitslagen volgen nog.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl