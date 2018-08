Jeroen Devroe eist Belgisch Kampioenschap weer op

In de Grand Prix reed Devroe naar een eerste plaats met een score van 71,739%. De Special leverde hem een score van 71,383% op en in de kür won Devroe overtuigend met 76,100%. Met een puntentotaal van 219,222 bleef hij ruim voor op de concurrentie.

Laurence Roos

Laurence Roos werd tweede dankzij drie sterke proeven met zijn Stedinger-nakomeling Fil Rouge. In de Grand Prix scoorde hij 69,130%, in de Special 70,170% en in de kür 74,200%. (Totaal 213,500).

De derde plaats in het kampioenschap was voor Isabel Cool met Aranco V (v. Ferro). Zij kwam op een puntentotaal van 209,365.

Verwimp

Jorinde Verwimp, die in 2017 Belgisch Kampioen senioren werd, eindigde dit jaar met Tiamo (v. Lester) op de zesde plaats. In de Grand Prix scoorde zij 64,000%, in de Special 64,872% en in de kür 69,875%. Met een puntentotaal van 198,747% kwam zij niet verder dan de zesde plaats.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl