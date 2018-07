De 1,50m hoofdrubriek van gisteren op het 4* CSI in Samorin werd gisteren gewonnen door Jessica Springsteen met Volage du Val Henry. Maar Jeroen Dubbeldam kwam dicht bij een podiumplek op de Nagano-dochter Roelofsen Horse Trucks Gioia van het Neerenbosch. Op bijna twee seconden werd Dubbeldam vijfde. Voor Bart Bles en de negenjarige Donner LK (v. Deauville van T L) was er een goede tweede plaats in het 1,40m.