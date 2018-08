Voor Dubbeldam was het dubbel feest, pupil Lucas Porter stuurde de Cassini II-zoon C Hunter naar de tweede plaats. Dat deed hij door te finishen in 67,34 seconden, waarmee hij net zes honderdste van een seconde sneller was dan Michael Jung en fisherSolution (v. Carthino Z).

Willem Greve eindigde met de hengst Carambole (v. Cassini I) net buiten de top tien, maar viel met zijn elfde notering wel binnen de prijzen.

Uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl