Jessica von Bredow-Werndl kondigt pensioen Unee BB aan

In 2013 maakte Von Bredow-Werndl haar internationale Grand Prix-debuut met de inmiddels zeventienjarige Unee BB in Vidauban. In datzelfde jaar stonden ze op de longlist voor de Europese kampioenschappen in Herning en het jaar daarna waren ze reservecombinatie voor de Wereldkampioenschappen in Caen.

Kampioenschappen

Haar eerste grote succes behaalde ze in 2015, toen ze derde werd op de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Later dat jaar maakten de amazone en Unee BB deel uit van bronzen team op de Europese kampioenschappen in Aken en eindigden ze individueel op plaats zeven. In 2016 en dit jaar wonnen ze nogmaals brons op de Wereldbekerfinale.

Veel opvolging

Hoewel de amazone altijd kon rekenen op de Gribaldi-zoon, zit ze na zijn pensioen niet zonder Grand Prix-paarden. Met Zaïre-E (Son de Niro x Jazz) en TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) is Von Bredow-Werndl internationaal succesvol en daarnaast staat de getalenteerde Ferdinand BB (Florencio I x Lanciano) ook al te trappelen om mee te gaan op het hoogste niveau.

Bron: Global Equestrian News/Paardenkrant-Horses.nl