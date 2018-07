Jil-Mariëlle Becks klasse apart, Jeanine Nieuwenhuis tweede

De heel elastisch bewegende Damon’s Satelite is pas tien jaar oud en mist nog ervaring, maar de potentie is zonder meer aanwezig. De Westfaals-gefokte vos overtuigde met prachtige verruimingen in alle drie de gangen, grote wissels en kleine pirouettes. Weliswaar zijn de pirouettes nog niet helemaal in balans. In de piaffe mag hij nog aan ritme winnen.

Indrukwekkend voorkomen

Nieuwenhuis nam na haar vierde plaats in het eerste onderdeel revanche met de United-zoon. TC Athene gaat met veel power door de ring en heeft een indrukwekkend voorkomen. Zijn amazone liet niets aan het toeval over en reed met het spreekwoordelijke mes tussen haar tanden. In de piaffes gaat het ritme verloren en komt de grote vosruin niet echt tot dragen en hij werd regelmatig wat kort in de hals.

IJverig

De top drie werd compleet gemaakt door Marina Mattsson, die een knappe 70,821% scoorde. Haar Quaterback-zoon Quartermain heeft veel talent en wil graag voor zijn amazone werken. Soms wordt hij nog iets te ijverig, waardoor bijvoorbeeld een fout ontstond in de serie om de twee. De vos gaat goed zitten in de piaffe en scoorde daar zelfs enkele achten voor.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl