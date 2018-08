Jillz en Fairytale van de Novastables bovenaan in bestgaand-rubrieken

De zesjarige Jillz (v. Johnson), hengst maar niet op de keuring geweest, scoorde onder het zadel van Mariëlle Oomen maar liefst 86 punten. Het is dan ook een zeer aansprekend paard dat goed in het NRPS-type staat en zich in alle gangen optimaal liet zien. De vader van Mariëlle fokte Jillz uit de bekende Myrthe ster; pref; prest.-fok (Respect x Ferdinand), die ook onder andere de succesvolle volle broers Don Shetan en Don Zea (v. Don Picardi) heeft voortgebracht. Don Shetan is ZZ-L+22, Don Zea Z2+11. Jillz is momenteel M2+25, en het was te zien dat die aan de Z-klasse toe is. Op de tweede plaats stond Zaramba (Kigali x Ed King Hill) met Nienke van der Werf uit Lippenhuizen, derde was Romance (Reflection x Stravinsky xx) met Rebecca Breederland.

Fairytale

Bij de pony’s was Fairytale van Nova Stables de overtuigende winnaar onder het zadel van Cindy Bekkema. Fairytale is rijpaard gefokt maar uitgegroeid tot een prachtige E-pony, die werkelijk fantastisch kan bewegen. Hij stamt van Foundation en is de laatste nakomeling van de bekende Romiranova keur; pref; prest.sport&fok; röntgen (Ramiro x Ramano) van Jeanette en Rianne Duyvestijn uit Beerta. Fairytale is zes jaar, maar loopt nog maar net onder het zadel. Daarom een extra prestatie om al zo’n voorstelling te kunnen geven.

Tweede bij de pony’s werd Contessa’s Kashasa (Idzard x Kanshebber) met Vera Meurs, derde stond de Nationaal kampioen aan de hand Fay Fortuna (First Stayerhof’s Ramzi H x Manpower Ludinga) onder het zadel van Franka Koster.

Bron: NRPS