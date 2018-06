Jockey na 1000 overwinningen met pensioen

Thornton maakte om 3 uur ’s nachts de beslissing om te stoppen met zijn carrière. In Uttoxeter reed hij drie paarden voor trainer Seamus Mullins en één voor Caroline Bailey. Onder toeziend oog van zijn vrouw Yvonne, vierjarige zoon Harry en een aantal vrienden sloot Thornton zijn carrière op stijlvolle manier af, door Mullins’ Amirr naar de winst te rijden.

Leven na het rijden

Hoewel Thornton vanaf heden zelf niet meer op de baan te bezichtigen is, blijft hij wel betrokken bij de sport. Hij was al enige tijd actief in de media en verscheen meerdere malen in ITV Racing en verleende medewerking aan At The Races en enkele radiozenders.

Bron: Horse & Hound