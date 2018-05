In de eerste twee weken van april lieten Pals en Fernando zien weer in vorm te verkeren. Zo wonnen ze daar onder meer de 1,35 m gereden over twee fasen.

Afgelopen weekend sprong Fernando weer voor het eerst op 1,50 m. Pals zelf is uiterst tevreden over het resultaat van de hengst van Stoeterij Black Horses en familie Van den Oetelaar: “Fernando is back on track, wat een machine!”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Johnny Pals