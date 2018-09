Johnny Pals wint 1,40m Black Horses Cup

De beslissing viel in een bloedstollende barrage waarin de negen deelnemers aan elkaar gewaagd waren. De avond viel al bij de prijsuitreiking. Uit handen van Thalita Vink (dochter Jan Vink -red.) kreeg Johnny Pals zaterdagavond de beker uitgereikt.

Top vijf

Johnny Pals, rijdend voor Stoeterij Black Horses, was de snelste foutloze in de barrage met de hengst A Lee Springpower (v.Argentinus). Tweede werd, vlak daarachter, Dennis van den Brink met Doreusa (v.Phin Phin), derde werd de Zweedse amazone Malin Parmler met Dagma (v.Tangelo vd Zuuthoeve). Sterk in de barrage waren ook de nummers 4 en 5 met een foutloze rit: Anne van Vulpen met Fajoecha BH (v.Indoctro) en Pieter-Jan de Visser met Arie Z (v.Asca Z).

Volgend jaar weer

Wobbe Kramer kijkt namens de organisatie al uit naar volgend jaar: “Voor zo’n eerste keer hebben we een hoop geleerd. Vooral de combinatie van springsport met de tuigpaardensport op vrijdagavond heeft heel veel interactie met het publiek gebracht, het zou leuk zijn om te kijken of we dat uit kunnen breiden. Ik vond de jonge paarden leuk, met het geweldig opbouwende commentaar van bondscoach Rob Ehrens en stamboekinspecteur Arnold Kootstra, betere mensen kun je niet hebben om een beter inzicht en begrip voor de sportieve prestaties te krijgen. We willen een evenement bouwen met kwaliteit, niet met kwantiteit, waar de mooiere facetten van de hippische sport voor de mensen zichtbaar worden. Vooral voor de regio. En dat kan van jaar tot jaar variëren, met als rode draad de springsport. Het is prachtig om te zien hoeveel leuke ideeën we al gehad hebben. Maar we gaan eerst evalueren.”

Bron: Sliedrecht 24/Paardenkrant-Horses.nl