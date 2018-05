Young riders-amazone Diana van de Bovenkamp heeft sinds kort de beschikking over de merrie Bensie (Johnson x Wolkentanz). Bensie werd voorheen in de ZZ-Zwaar uitgebracht door Sanne Vos en werd vier weken geleden overgenomen door Van de Bovenkamp. Gisteren won het kersverse duo de landenproef op de Subtopwedstrijd in Velsen-Zuid met ruim 67%.