Johnson-zoon Eddieni terug met tweede plaats in Burg-Pokal kwalificatie

Onder Theo Hanzon was de Johnson-zoon Eddieni een van de talentvolle jonge dressuurpaarden van zijn jaargang. In het traject naar het WK voor jonge dressuurpaarden werd de nu negenjarige ruin echter verkocht aan de Spaanse ruiter Augustin Elias. Hij werd in Spanje kampioen bij de zevenjarigen en op het WK eindigde het paar als negende in de kleine finale.

Japans bezit

Inmiddels is Eddieni in Japans bezit van Masahiro Kosaka die dit voorjaar enkele internationale Lichte Tour wedstrijden met hem heeft gereden. Nu zit dan Patrik Kittels stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson in het zadel van de zoon van Johnson. Met een percentage van 71,976% in de Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie bleef de Zweedse maar net achter winnaar Thomas Wagner.

Twee keer Wagner

Wagner scoorde met de negenjarige QC Fillipo Niro 72,122%, slechts drie punten meer dan Eddieni kreeg. Op Dark Pearl 17 (v. Don Frederico) werd Thomas Wagner ook derde.

Quotenkönig

Op de vierde plaats eindigde de Westfaalse hengst Quotenkönig (v. Quaterback) onder de stalruiter van Isabell Werth, Niklaas Feilzer. De hengst was al tweemaal op het WK, als zesjarige (negende in de finale) en als zevenjarige (zesde in de kleine finale).

Bron St.Georg