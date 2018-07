Jolien van Kollenburg scoort in LT van Liempde

Van Kollenburg leidde de Vivaldo-nakomeling, die als veulen werd aangeschaft op de Veulenveiling Maren-Kessel, zelf op en inmiddels komen ze al even verdienstelijk uit in de Lichte Tour. De combinatie won de rubriek met hun Prix St. Georges-proef.

Flauw

“We moesten eerst de Inter I-proef rijden. Daarin was hij wat scherper, maar kregen we ook wat foutjes en rommeltjes, omdat ik er iets meer aan probeerde te sleutelen. Voor de Prix moesten we ruim anderhalf uur wachten. Ik had hem terug op de wagen gezet. Daarna moest hij echt weer op gang komen en was hij wat flauwer door de warmte. Die proef heb ik geprobeerd om wat simpeler en foutloos te rijden. Dat ging goed en de score kwamen hoger uit”, legt Van Kollenburg uit.

Zesde NK ZZ-Zwaar

De combinatie start sinds zomer 2017 in de Lichte Tour. Daarvoor deden ze goede zaken in het ZZ-Zwaar en werden ze zesde op het NK.

“We moeten nu weer in het wedstrijdritme komen. We hadden steeds wat dingetjes waardoor we niet door konden trainen, maar we zijn nu met het hele management op de goede weg. We gaan dus lekker zo door.”

Aegten en Heumen

Zinzi Aegten eindigde met Black Diamond (v. Gribaldi) als tweede met 64,85%. Plaats vier was voor Nicole Heumen. Zij reed met Spielbergs Ciske (v. Spielberg) 63,73% bij elkaar.

Merx

In het ZZ-Zwaar won Lilian Merx twee proeven. Met de Uphill-nakomeling Darkhill noteerde ze 67,38% en 67,05%. Janneke van Riet, die maar blijft scoren met Freelance (v. Painted Black), volgde beide keren op de tweede plaats met 65,43% en 65%.

De zege bij de junioren ging naar Renée Tijssen, die met Amber (v. Montreal) 62,98% bij elkaar reed.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl