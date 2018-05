Jonelle Price rijdt naar winst in Badminton

De Nieuwzeelandse Price stond 22e na de dressuur maar reed gisteren een crosscountry vol bravoure waardoor ze de dag als tweede in het klassement eindigde. Nadat klassementsleider Mark Townend twee balken uit de lepels tikte hoefde ze het ‘alleen maar’ droog te houden, hetgeen met een dosis geluk dus ook lukte. Price is de eerste amazone in 11 jaar die de klassieker op haar naam schrijft. “Classic Moet verdient zo’n grote titel” liet de amazone direct na afloop weten. Badminton is haar eerste viersterrenoverwinning.

De derde plaats in het eindklassement ging naar de Britse Rosalind Canter met KWPN’er Allstar B (v. Ephebe for Ever).

Lastig springparcours

Er stond een onderscheidend parcours voor de finaledag op Badminton, maar tot genoegen van het thuispubliek waren er meerdere Britse combinaties foutloos in het afsluitende springparcours. Oliver Townend werd een soort concurrent van zichzelf toen hij met zijn tweede paard Cooley SRS alle balken hoog hield. Het leek er even op dat hij zich met twee paarden naar het podium kon rijden, maar zijn toppaard Ballaghmor Class (v. Courage II) liet twee balken vallen en werd uiteindelijk vijfde.

Voormalig winnaar Michael Jung kreeg in het eindstadium van het parcours met La Biosthetique Sam (v. Stan the Man XX) twee balken en eindigde als tiende. Jung deed in Badminton geen uitspraken over we zijn toppaard nog terug zullen zien, maar heeft al aangekondigd dat Sam binnenkort met pensioen gaat na een fenomenale carrière.

Er deden geen Nederlanders mee in Badminton dit jaar.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl